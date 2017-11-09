"Челси" уволил парикмахера за фото с игроками

Парикмахер Ахмед Алсанави больше не будет стричь футболистов "Челси", информирует The Sun. Специалист часто бывал на базе лондонского клуба, где стриг игроков и делал с ними фотографии, которые потом публиковались в социальных сетях. Такое поведение вызвало недовольство со стороны руководства.
- У него появилось слишком много свободы, - цитирует издание источник в клубе. - Он начал приходить на базу накануне матчей, хотя доступ туда запрещен. Это было чересчур, поэтому ему пришлось уйти.
EXCLUSIVE: Chelsea fire training ground barber for taking SELFIES with Blues stars https://t.co/544O6FgF9f pic.twitter.com/KhlhDLi7se– The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 9 ноября 2017 г.