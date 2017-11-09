"Челси" уволил парикмахера за фото с игроками

Парикмахер Ахмед Алсанави больше не будет стричь футболистов "Челси", информирует The Sun. Специалист часто бывал на базе лондонского клуба, где стриг игроков и делал с ними фотографии, которые потом публиковались в социальных сетях. Такое поведение вызвало недовольство со стороны руководства.

- У него появилось слишком много свободы, - цитирует издание источник в клубе. - Он начал приходить на базу накануне матчей, хотя доступ туда запрещен. Это было чересчур, поэтому ему пришлось уйти.