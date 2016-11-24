12:38 | ФУТБОЛ — Англия

"Челси" увеличит зарплату Диегу Косте и Куртуа

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"Челси" намерен предложить новые контракты нападающему Диегу Косте и вратарю Тибо Куртуа. Как сообщает The Telegraph, руководство клуба хочет поощрить форварда за результативность и обезопасить себя от его возможного ухода. Зарплата Диегу Косты должна вырасти со 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю до 200 тысяч. Нынешний контракт с ним рассчитан до 2019 года. Он забил 10 мячей в 12 матчах в текущем сезоне.

Также будет увеличена зарплата Куртуа, который сейчас получает 100 тысяч фунтов в неделю. Она увеличится в полтора раза.

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