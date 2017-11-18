"Челси" уничтожил "Вест Бромвич", "Бормунт" в меньшинстве разгромил "Хаддерсфилд"

В матче 12-го тура чемпионата Англии "Вест Бромвич" на своем поле крупно уступил "Челси" – 0:4. Дублем отметился Эден Азар, еще по голу забили Маркос Алонсо и Альваро Мората. Подопечные Антонио Конте одержали четвертую кряду победу в премьер-лиге. Экс-форвард "Зенита" Саломон Рондон провел на поле все 90 минут в составе "дроздов".

В другом поединке "Борнмут" дома разгромил "Хаддерсфилд" – 4:0. Хет-трик на счету Каллума Уилсона. Примечательно, что "вишенки" уже на четвертой добавленной к первому тайму минуте остались в меньшинстве – две желтые получил Саймон Фрэнсис.

"Челси" поднялся на второе место в турнирной таблице, временно обойдя "МЮ", которому еще предстоит сыграть с "Ньюкаслом". "Борнмут" поднялся на 13-ю строчку, "Хаддерсфилд" остался десятым, а "Вест Бромвич" опустился на 17-ю позицию.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

12-й тур

"Вест Бромвич" – "Челси" – 0:4 (0:3)

Голы: Мората, 17 (0:1). Азар, 23 (0:2). Алонсо, 38 (0:3). Азар, 62 (0:4).

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Гиббс, Маколи, Хегази, Бэрри, Крыховяк (Якоб, 46), Ливермор, Родригес (Берк, 70), Рондон, Филлипс (Макклин, 84).

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Аспиликуэта, Алонсо, Кристенсен, Дзаппакоста, Фабрегас (Дринкуотер, 67), Бакайоко, Канте (Виллиан, 77), Азар (Педро, 70), Мората.

Предупреждения: Азар, 19. Фабрегас, 51. Рондон, 54. Якоб, 88. Мората, 90.

Судья: Мосс.

18 ноября. Вест Бромвич. Стадион "Хоуторнс".

"Борнмут" – "Хаддерсфилд" – 4:0 (2:0)

Голы: Уилсон, 26 (1:0). Уилсон, 31 (2:0). Артер, 70 (3:0). Уилсон, 84 (4:0).

"Борнмут": Бегович, Аке, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Сермен, Артер (Л.Кук, 88), Кинг (Гослинг, 86), Айб (А.Смит, 43), Уилсон, Пью.

"Хаддерсфилд": Лессль, Крэйни (Сабири, 60), Йергенсен Занка, Хадергьонай, Мэлоун, Уильямс (Мунье, 46), Муй, ван Ла Парра, Качунга (Кванер, 61), Инс, Депуатр.

Предупреждения: С.Кук, 28. Фрэнсис, 36. Артер, 44. Пью, 58. Хадергьонай, 85. Хадергьонай, 90.

Удаление: Фрэнсис, 45+4.

Судья: Проберт.

18 ноября. Борнмут. Стадион "Дин Корт".