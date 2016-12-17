"Челси" – третья команда премьер-лиги, которая одержала 500 побед

Сегодня "Челси" в гостевом матче 17-го тура чемпионата Англии обыграл "Кристал Пэлас" (1:0). Для "синих" это 500-я победа в премьер-лиге, информирует Squawka. "Челси" стал третьей командой, которой покорился этот рубеж после "Манчестер Юнайтед" (593) и "Арсенал" (512).

В свою очередь Антонио Конте стал первым тренером "Челси", под руководством которого команда одержала 11 побед подряд в одном сезоне – в истории премьер-лиги столько же было у "Ливерпуля" и дважды у "МЮ", рекорд принадлежит "Арсеналу" (13).