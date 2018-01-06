"Челси" сыграл вничью с "Норвичем" в матче 1/32 финала Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Челси" сыграл вничью с "Норвичем" – 0:0. По правилам команды должны будут провести повторную игру за право выхода в следующую стадию турнира.
Если и в этой встрече будет зафиксирована ничья, то будет назначено дополнительное время и серия пенальти.
Кубок Англии
1/32 финала
"Норвич" – "Челси" – 0:0
"Челси": Кабальеро, Кэйхилл, Давид Луиз, Рюдигер, Кенеди (Мусонда, 78), Дзаппакоста, Бакайоко, Дринкуотер, Виллиан, Педро (Стерлинг, 89), Батшуайи (Мората, 74).
Предупреждения: Давид Луиз, 41. Кэйхилл, 62.
Судья: Аттуэлл (Англия).
6 января. Норвич. Стадион Carrow Road.