"Челси" сыграл вничью с "Бернли"

"Челси" в гостевом матче 25-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Бернли". На гол Педро хозяева ответили точным ударом Роберта Брэйди со штрафного.

Лидер премьер-лиги опережает "Тоттенхэм" и "Челси" на 10 очков, а "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" – на 11 баллов, правда у "горожан" есть игра в запасе.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

25-й тур

"Бернли" – "Челси" – 1:1 (1:1)

Голы: Педро, 7 (0:1). Брэйди, 24 (1:1).

"Бернли": Хитон, Лоутон, Ми, Кин, Уорд, Бойд, Уэствуд, Бартон, Брэйди (Арфилд, 65), Барнс, Грэй (Воукс, 82).

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес (Виллиан, 72), Матич (Фабрегас, 67), Канте, Алонсо, Педро (Батшуайи, 87), Диегу Коста, Азар.

Предупреждения: Уэствуд, 69. Давид Луиз, 75. Лоутон, 77. Бартон, 88. Фабрегас, 89.

Судья: Френд.