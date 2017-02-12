"Челси" сыграл вничью с "Бернли"

"Челси" в гостевом матче 25-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Бернли". На гол Педро хозяева ответили точным ударом Роберта Брэйди со штрафного.
Лидер премьер-лиги опережает "Тоттенхэм" и "Челси" на 10 очков, а "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" – на 11 баллов, правда у "горожан" есть игра в запасе.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
25-й тур
"Бернли" – "Челси" – 1:1 (1:1)
Голы: Педро, 7 (0:1). Брэйди, 24 (1:1).
"Бернли": Хитон, Лоутон, Ми, Кин, Уорд, Бойд, Уэствуд, Бартон, Брэйди (Арфилд, 65), Барнс, Грэй (Воукс, 82).
"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес (Виллиан, 72), Матич (Фабрегас, 67), Канте, Алонсо, Педро (Батшуайи, 87), Диегу Коста, Азар.
Предупреждения: Уэствуд, 69. Давид Луиз, 75. Лоутон, 77. Бартон, 88. Фабрегас, 89.
Судья: Френд.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/