Уличная атлетика при поддержке Datsun
00:25 | Футбол — Англия

"Челси" сыграет с "Эвертоном" в 1/8 финала Кубка лиги, "МЮ" - с "Суонси"


После завершения матчей 1/16 финала Кубка английской лиги состоялась жеребьевка следующего раунда турнира. На стадии 1/8 финала "Челси" встретится с "Эвертоном", "Манчестер Сити" - с "Вулверхэмптоном", а "Манчестер Юнайтед" - с "Суонси". Также зрителей ожидает лондонское дерби между "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом".

Базовый день проведения матчей 1/8 финала - 23 октября.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги

"Лестер" – "Лидс"

"Борнмут" – "Мидлсбро"

"Челси" – "Эвертон"

"Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон"

"Суонси" – "Манчестер Юнайтед"

"Арсенал" – "Норвич"

"Тоттенхэм" – "Вест Хэм"

"Бристоль Сити" – "Кристал Пэлас"

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий