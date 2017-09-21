"Челси" сыграет с "Эвертоном" в 1/8 финала Кубка лиги, "МЮ" - с "Суонси"

После завершения матчей 1/16 финала Кубка английской лиги состоялась жеребьевка следующего раунда турнира. На стадии 1/8 финала "Челси" встретится с "Эвертоном", "Манчестер Сити" - с "Вулверхэмптоном", а "Манчестер Юнайтед" - с "Суонси". Также зрителей ожидает лондонское дерби между "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом".
Базовый день проведения матчей 1/8 финала - 23 октября.
Жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги
"Лестер" – "Лидс"
"Борнмут" – "Мидлсбро"
"Челси" – "Эвертон"
"Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон"
"Суонси" – "Манчестер Юнайтед"
"Арсенал" – "Норвич"
"Тоттенхэм" – "Вест Хэм"
"Бристоль Сити" – "Кристал Пэлас"