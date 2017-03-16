11:19 | ФУТБОЛ — Англия

"Челси" сыграет с "Баварией" и "Интером" в Сингапуре

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"Челси" перед стартом следующего сезона проведет тур в Сингапуре, информирует официальный сайт клуба. Там команда сыграет с "Баварией" (25 июля) и "Интером" (29 июля). Встречи пройдут в рамках Международного кубка чемпионов. Также "Челси" 22 июля сыграет с "Арсеналом" в Пекине.

– Меня радуют наши предсезонные планы. Поездка в Сингапур даст нам отличные возможности для подготовки. И мы сыграем с серьезными соперниками. Это поможет команде подготовиться к сезону, – отметил главный тренер "Челси" Антонио Конте.

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Материалы REN-TV

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