"Челси" стартовал с поражения от "Бернли"

В матче 1-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле уступил "Бернли" – 1:3. Дубль у гостей оформил Сэм Воукс, еще один мяч на счету Стивена Уорда. У "синих" отличились новичок Альваро Мората, вышедший на замену во втором тайме, и Давид Луиз.

Отметим, что почти всю встречу действующие чемпионы провели в меньшинстве. На 14-й минуте был удален Гэри Кэйхилл. А на 81-й вторую желтую получил Сеск Фабрегас.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

1-й тур

"Челси" – "Бернли" – 2:3 (0:3)

Голы: Воукс, 24 (0:1). Уорд, 39 (0:2). Воукс, 43 (0:3). Мората, 69 (1:3). Давид Луиз, 88 (2:3).

"Челси": Куртуа, Рюдигер, Давид Луиз, Кэйхилл, Аспиликуэта, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Батшуайи (Мората, 59), Бога (Кристенсен, 18. Мусонда, 90+2).

"Бернли": Хитон, Лоутон, Ми, Тарковски, Уорд, Гвюдмундссон (Арфилд, 75), Хендрик, Дефур (Уолтерс, 74), Корк, Брэйди, Воукс.

Предупреждения: Алонсо, 3. Фабрегас, 16. Брэйди, 60. Ми, 63. Арфилд, 77. Давид Луиз, 78. Рюдигер, 89.

Удаления: Кэйхилл, 14. Фабрегас, 81.

Судья: Поусон.

12 августа. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".

Трансляция матча "Челси" - "Бернли"