"Челси" сосредоточится на трансфере Льоренте?

Нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает BBC. В подписании контракта с форвардом заинтересован "Челси".

Лондонцы рассматривают кандидатуру 32-летнего испанца в качестве замены Миши Батшуайи, который может покинуть команду. Ранее "синие" пытались достичь договоренности о переходе нападающего "Арсенала" Оливье Жиру.

Отмечается, что главный тренер "Челси" Антонио Конте рассчитывал подписать Льоренте минувшим летом. "Тоттенхэм" готов отпустить футболиста на правах аренды.