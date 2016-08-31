"Челси" согласовал трансфер Давида Луиза

"Челси" договорился с "ПСЖ" по трансферу защитника Давида Луиза, а также согласовал личный контракт с футболистом, сообщает Daily Mail. Игрок сегодня пройдет медобследование в лондонском клубе и подпишет контракт с "аристократами". Официальная информация по трансферу может появиться после 11 часов вечера по местному времени.

Ожидается, что "Челси" заплатит за 29-летнего футболиста 32 миллиона фунтов, которые изначально были предложены парижанам. Напомним, что Давид Луиз уже выступал за синих с 2011 по 2014 год.