"Челси" согласовал трансфер Давида Луиза

"Челси" договорился с "ПСЖ" по трансферу защитника Давида Луиза, а также согласовал личный контракт с футболистом, сообщает Daily Mail. Игрок сегодня пройдет медобследование в лондонском клубе и подпишет контракт с "аристократами". Официальная информация по трансферу может появиться после 11 часов вечера по местному времени.
Ожидается, что "Челси" заплатит за 29-летнего футболиста 32 миллиона фунтов, которые изначально были предложены парижанам. Напомним, что Давид Луиз уже выступал за синих с 2011 по 2014 год.
shpasic
зачем Конте этот клоун?
17:55
Red G. Best
мне кажется, это самый большой развод века в футболе!
17:31
Бонч Бруевич
Туда-сюда-обратно. Тебе и мне приятно.
17:28