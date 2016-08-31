17:19 | ФУТБОЛ — Англия

"Челси" согласовал трансфер Давида Луиза

0
0
0
3

"Челси" договорился с "ПСЖ" по трансферу защитника Давида Луиза, а также согласовал личный контракт с футболистом, сообщает Daily Mail. Игрок сегодня пройдет медобследование в лондонском клубе и подпишет контракт с "аристократами". Официальная информация по трансферу может появиться после 11 часов вечера по местному времени.

Ожидается, что "Челси" заплатит за 29-летнего футболиста 32 миллиона фунтов, которые изначально были предложены парижанам. Напомним, что Давид Луиз уже выступал за синих с 2011 по 2014 год.

0
0
0

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

зачем Конте этот клоун?

17:55

Red G. Best

мне кажется, это самый большой развод века в футболе!

17:31

Бонч Бруевич

Туда-сюда-обратно. Тебе и мне приятно.

17:28

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ