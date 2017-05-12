"Челси" - шестикратный чемпион Англии

"Челси" в матче 37-го тура чемпионата Англии обыграл на выезде "Вест Бромвич" со счетом 1:0. Эта победа принесла "синим" титул чемпионов Англии. Впереди у "Челси" домашние игры с "Уотфордом" и "Сандерлендом", но подопечные Антонио Конте стали недосягаемы для занимающего второе место "Тоттенхэма". У "Челси" стало 87 очков, тогда как "шпоры" имеют всего 77 баллов.

Нынешний чемпионский титул стал для "Челси" шестым в истории. В последний раз "синие" становились чемпионами в позапрошлом сезоне.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

37-й тур

"Вест Бромвич" - "Челси" - 0:1 (0:0)

Гол: Батшуайи, 82.

"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Маколи (Уилсон, 64), Эванс, Ньом, Брант, Флетчер, Ливермор, Филд (Якоб, 51), Макклин (Шадли, 59), Рондон.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес (Зума, 86), Матич, Фабрегас, Педро (Батшуайи, 76), Азар (Виллиан, 75), Алонсо, Диегу Коста.

Предупреждения: Макклин, 20. Филд, 36. Уилсон, 71.

Судья: Оливер (Англия).