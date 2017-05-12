23:52 12 мая | ФУТБОЛ — Англия

"Челси" - шестикратный чемпион Англии

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"Челси" в матче 37-го тура чемпионата Англии обыграл на выезде "Вест Бромвич" со счетом 1:0. Эта победа принесла "синим" титул чемпионов Англии. Впереди у "Челси" домашние игры с "Уотфордом" и "Сандерлендом", но подопечные Антонио Конте стали недосягаемы для занимающего второе место "Тоттенхэма". У "Челси" стало 87 очков, тогда как "шпоры" имеют всего 77 баллов.

Нынешний чемпионский титул стал для "Челси" шестым в истории. В последний раз "синие" становились чемпионами в позапрошлом сезоне.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

37-й тур

"Вест Бромвич" - "Челси" - 0:1 (0:0)

Гол: Батшуайи, 82.

"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Маколи (Уилсон, 64), Эванс, Ньом, Брант, Флетчер, Ливермор, Филд (Якоб, 51), Макклин (Шадли, 59), Рондон.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес (Зума, 86), Матич, Фабрегас, Педро (Батшуайи, 76), Азар (Виллиан, 75), Алонсо, Диегу Коста.

Предупреждения: Макклин, 20. Филд, 36. Уилсон, 71.

Судья: Оливер (Англия).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/

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КОММЕНТАРИИ (12)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

русские бабки веселят лондонскую публику...

00:51

hottie

Ну все пора Слуцкому оставлять клуб, за сезон развалит чемпионов)

00:26

сп@рт@к

К Конте невозможно не проникнуться симпатией. Море позитива и обаяния. Обнялся с каждым футболистом, с каждым сотрудником клуба. Перед фанатами зажигал сильнее всех. Молодец!

00:17

Алый Дракон

Молодцы! Символично, что "золотой" гол забил талантливый бельгиец с русским именем Миша, который не смог прижиться в схеме Конте, но которому воздалось за старание )...

00:16

Юный Люцифер

Сезон Ювентуса продолжается)))

00:09

resifi

Просто красавцы!!!! Лучший клуб Англии!!!

00:06

Thomas_Boy_

Отлично.

00:05

П_о_в_а_р

"Помощь Леонида Викторовича была неоценима. Без него я бы не справился" (Конте)

00:02

Marchisio

Прессконференция. Конте : " Передаю Слуцкому команду-конфетку в золотой обертке".

00:00

30 лет за ЦСКА!

Красавчик Конте, просто молоток. Мои поздравления.

23:56 12 мая

guy1984

Конте - машина для чемпионств!

23:56 12 мая

knyaz boltconskiy

Красавцы!

23:54 12 мая