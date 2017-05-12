"Челси" - шестикратный чемпион Англии

"Челси" в матче 37-го тура чемпионата Англии обыграл на выезде "Вест Бромвич" со счетом 1:0. Эта победа принесла "синим" титул чемпионов Англии. Впереди у "Челси" домашние игры с "Уотфордом" и "Сандерлендом", но подопечные Антонио Конте стали недосягаемы для занимающего второе место "Тоттенхэма". У "Челси" стало 87 очков, тогда как "шпоры" имеют всего 77 баллов.
Нынешний чемпионский титул стал для "Челси" шестым в истории. В последний раз "синие" становились чемпионами в позапрошлом сезоне.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
37-й тур
"Вест Бромвич" - "Челси" - 0:1 (0:0)
Гол: Батшуайи, 82.
"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Маколи (Уилсон, 64), Эванс, Ньом, Брант, Флетчер, Ливермор, Филд (Якоб, 51), Макклин (Шадли, 59), Рондон.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес (Зума, 86), Матич, Фабрегас, Педро (Батшуайи, 76), Азар (Виллиан, 75), Алонсо, Диегу Коста.
Предупреждения: Макклин, 20. Филд, 36. Уилсон, 71.
Судья: Оливер (Англия).
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
русские бабки веселят лондонскую публику...
00:51
hottie
Ну все пора Слуцкому оставлять клуб, за сезон развалит чемпионов)
00:26
сп@рт@к
К Конте невозможно не проникнуться симпатией. Море позитива и обаяния. Обнялся с каждым футболистом, с каждым сотрудником клуба. Перед фанатами зажигал сильнее всех. Молодец!
00:17
Алый Дракон
Молодцы! Символично, что "золотой" гол забил талантливый бельгиец с русским именем Миша, который не смог прижиться в схеме Конте, но которому воздалось за старание )...
00:16
Юный Люцифер
Сезон Ювентуса продолжается)))
00:09
resifi
Просто красавцы!!!! Лучший клуб Англии!!!
00:06
Thomas_Boy_
Отлично.
00:05
П_о_в_а_р
"Помощь Леонида Викторовича была неоценима. Без него я бы не справился" (Конте)
00:02
Marchisio
Прессконференция. Конте : " Передаю Слуцкому команду-конфетку в золотой обертке".
00:00
30 лет за ЦСКА!
Красавчик Конте, просто молоток. Мои поздравления.
23:56 12 мая
guy1984
Конте - машина для чемпионств!
23:56 12 мая
knyaz boltconskiy
Красавцы!
23:54 12 мая