"Челси" сенсационно уступил "Кристал Пэлас"

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" – "Челси" неожиданную победу одержали хозяева поля – 2:1. На голы полузащитника Йоана Кабая и нападающего Вильфрида Заа "синие" смогли ответить только точным ударом хавбека Темуе Бакайоко.

Отметим, что команда Роя Ходжсона не только одержала свою первую победу в сезоне, но и забила свои первые голы после старта игрового года. До минувшей встречи "Кристал Пэлас" оставался единственной командой топ-чемпионатов без голов.

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8-й тур

"Кристал Пэлас" – "Челси" – 2:1 (2:1)

Голы: Аспиликуэта, 11 – в свои ворота (1:0). Бакайоко, 18 (1:1). Заа, 45 (2:1).

"Кристал Пэлас": Сперони, М.Сако, Данн, ван Анхолт, Уорд, Шлупп (Панчеон, 75), Кабай (Ридевалд, 86), Макартур (Фосу-Менса, 85), Миливоевич, Таунсенд, Заа.

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Фабрегас, Мозес (Дзаппакоста, 40), Бакайоко, Виллиан (Мусонда, 65), Азар, Батшуайи (Педро, 57).

Предупреждения: Миливоевич, 71. Данн, 83. Бакайоко, 87.

Судья: Марринер.

14 октября. Лондон. Стадион Selhurst Park.