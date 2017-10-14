18:53 | Футбол — Англия

"Челси" сенсационно уступил "Кристал Пэлас"

9

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас""Челси" неожиданную победу одержали хозяева поля – 2:1. На голы полузащитника Йоана Кабая и нападающего Вильфрида Заа "синие" смогли ответить только точным ударом хавбека Темуе Бакайоко.

Отметим, что команда Роя Ходжсона не только одержала свою первую победу в сезоне, но и забила свои первые голы после старта игрового года. До минувшей встречи "Кристал Пэлас" оставался единственной командой топ-чемпионатов без голов.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

8-й тур

"Кристал Пэлас" – "Челси" – 2:1 (2:1)

Голы: Аспиликуэта, 11 – в свои ворота (1:0). Бакайоко, 18 (1:1). Заа, 45 (2:1).

"Кристал Пэлас": Сперони, М.Сако, Данн, ван Анхолт, Уорд, Шлупп (Панчеон, 75), Кабай (Ридевалд, 86), Макартур (Фосу-Менса, 85), Миливоевич, Таунсенд, Заа.

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Фабрегас, Мозес (Дзаппакоста, 40), Бакайоко, Виллиан (Мусонда, 65), Азар, Батшуайи (Педро, 57).

Предупреждения: Миливоевич, 71. Данн, 83. Бакайоко, 87.

Судья: Марринер.

14 октября. Лондон. Стадион Selhurst Park.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/

9
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

poloskun

ArtTim где та Люда, где она собака ходит...

19:27

ArtTim

poloskun гантелю оставим тебе...))А Челси если ты не в курсе - ЧЕМПИОН ! Сезон длинный...А по поводу нападения, наберет форму Азар,вернется Мората и все будет ОК.А вот с защитой, что то надо делать, не гоже от последней команды по 2 гола пропускать. о о о

19:19

poloskun

И болельщики ЦСКА сосите гантелю. Развод у человека, нужно понимать.

19:14

poloskun

Развод, все дела, на Лукаку денег нет, сосите гантелю, болельщики Челси.

19:12

Kupservas

Пора менять хозяина...

19:06

Pablo_75

Причём счёт был установлен в первом тайме. У Челси был весь второй тайм чтобы отыграться. Фигушки.

19:05

HarryAngel

никакой сенсации. Челси играет без нападения, поэтому такой результат был делом времени. Также беспомощно выглядели с худшей командой АПЛ как и в предыдущих играх. Вот зах.ром нужен этот Батш..как его, дьявола. И этот - йоко..оно. Сезон потерян, а Конте едет домой в мае.

19:01

warning_CSKA_is_here

Вот так дал старик Рой.

19:01

marksan

Первый раз что-ли?

18:59