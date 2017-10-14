"Челси" сенсационно уступил "Кристал Пэлас"

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" – "Челси" неожиданную победу одержали хозяева поля – 2:1. На голы полузащитника Йоана Кабая и нападающего Вильфрида Заа "синие" смогли ответить только точным ударом хавбека Темуе Бакайоко.
Отметим, что команда Роя Ходжсона не только одержала свою первую победу в сезоне, но и забила свои первые голы после старта игрового года. До минувшей встречи "Кристал Пэлас" оставался единственной командой топ-чемпионатов без голов.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
8-й тур
"Кристал Пэлас" – "Челси" – 2:1 (2:1)
Голы: Аспиликуэта, 11 – в свои ворота (1:0). Бакайоко, 18 (1:1). Заа, 45 (2:1).
"Кристал Пэлас": Сперони, М.Сако, Данн, ван Анхолт, Уорд, Шлупп (Панчеон, 75), Кабай (Ридевалд, 86), Макартур (Фосу-Менса, 85), Миливоевич, Таунсенд, Заа.
"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Фабрегас, Мозес (Дзаппакоста, 40), Бакайоко, Виллиан (Мусонда, 65), Азар, Батшуайи (Педро, 57).
Предупреждения: Миливоевич, 71. Данн, 83. Бакайоко, 87.
Судья: Марринер.
14 октября. Лондон. Стадион Selhurst Park.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/
poloskun
ArtTim где та Люда, где она собака ходит...
19:27
ArtTim
poloskun гантелю оставим тебе...))А Челси если ты не в курсе - ЧЕМПИОН ! Сезон длинный...А по поводу нападения, наберет форму Азар,вернется Мората и все будет ОК.А вот с защитой, что то надо делать, не гоже от последней команды по 2 гола пропускать. о о о
19:19
poloskun
И болельщики ЦСКА сосите гантелю. Развод у человека, нужно понимать.
19:14
poloskun
Развод, все дела, на Лукаку денег нет, сосите гантелю, болельщики Челси.
19:12
Kupservas
Пора менять хозяина...
19:06
Pablo_75
Причём счёт был установлен в первом тайме. У Челси был весь второй тайм чтобы отыграться. Фигушки.
19:05
HarryAngel
никакой сенсации. Челси играет без нападения, поэтому такой результат был делом времени. Также беспомощно выглядели с худшей командой АПЛ как и в предыдущих играх. Вот зах.ром нужен этот Батш..как его, дьявола. И этот - йоко..оно. Сезон потерян, а Конте едет домой в мае.
19:01
warning_CSKA_is_here
Вот так дал старик Рой.
19:01
marksan
Первый раз что-ли?
18:59