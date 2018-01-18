"Челси" с двумя удалениями вырвал победу у "Норвича" в серии пенальти

"Челси" обыграл "Норвич" в матче 1/32 финала Кубка Англии. Лондонцы упустили победу в основное время уже на 94-й минуте. Во втором тайме дополнительного времени с поля были удалены Педро и Альваро Мората, но в итоге чемпионы Англии оказались сильнее в серии пенальти.

Кубок Англии

1/32 финала

"Челси" - "Норвич" - 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти - 5:3

Голы: Батшуайи, 55 (1:0). Льюис, 90+4 (1:1).

"Челси": Кабальеро, Давид Луиз, Аспиликуэта, Кенеди (Канте, 86), Дзаппакоста, Ампаду (Кристенсен, 81), Бакайоко, Дринкуотер (Азар, 100), Виллиан, Педро, Батшуайи (Мората, 81).

Предупреждения: Педро, 62. Виллиан, 92. Мората, 120+1.

Удаления: Педро, 117. Мората, 120+1.

Судья: Скотт.