"Челси" разгромил "Петерборо" в Кубке Англии

"Челси" в матче 1/32 финала Кубка Англии разгромил "Петерборо" со счетом 4:1. Дубль оформил полузащитник Педро. Отметим, что на 67-й минуте встречи с поля был удален защитник лондонцев Джон Терри.

В другой встрече "Мидлсбро" разгромил "Шеффилд Уэнсдей" - 3:0.

Соперники "Челси" и "Мидлсбро" по 1/16 финала станут известны после жеребьевки.

Кубок Англии

1/32 финала

"Челси" - "Петерборо" - 4:1 (2:0)

Голы: Педро, 18 (1:0). Батшуайи, 43 (2:0). Виллиан, 52 (3:0). Николс, 70 (3:1). Педро, 75 (4:1).

"Челси": Бегович, Терри, Кэйхилл (Эйна, 57), Иванович, Зума, Фабрегас, Виллиан (Канте, 73), Педро, Чалоба, Лофтус-Чик (Аспиликуэта, 70), Батшуайи.

Предупреждение: Фабрегас, 24.

Удаление: Терри (Челси), 67.

Судья: Френд.

8 января. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".

"Мидлсбро" - "Шеффилд Уэнсдей" - 3:0 (0:0)

Голы: Лидбиттер, 58 (1:0). Негредо, 67 (2:0). де Рон, 90+1 (3:0).