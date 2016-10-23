"Челси" разгромил "Манчестер Юнайтед" Моуринью

В матче 9-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле нанес крупное поражение "Манчестер Юнайтед" – 4:0. Хозяева открыли счет уже на первой минуте – отличился Педро. После этого по голу забили Гэри Кэйхилл, Эден Азар и Нголо Канте.
Отметим, что это была первая игра на "Стэмфорд Бридж" для главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью, ранее возглавлявшего "Челси", после его увольнения из лондонского клуба. Экс-защитник "Спартака" Маркос Рохо вышел на замену на 52-й минуте встречи вместо Эрика Байи.
Эта победа позволила "синим" подняться на четвертую строчку в турнирной таблице. "Юнайтед" расположился на седьмой позиции.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
9-й тур
"Челси" – "Манчестер Юнайтед" – 4:0 (2:0)
Голы: Педро, 1 (1:0). Кэйхилл, 21 (2:0). Азар, 62 (3:0). Канте, 70 (4:0).
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Педро (Чалоба, 71), Мозес, Матич, Канте, Азар (Виллиан, 78), Диегу Коста (Батшуайи, 78).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Байи (Рохо, 52), Смоллинг, Блинд, Лингард (Марсьяль, 65), Эррера, Феллаини (Мата, 46), Погба, Рэшфорд, Ибрагимович.
Предупреждения: Педро, 1. Байи, 29. Давид Луиз, 41. Алонсо, 66. Погба, 75.
Судья: Аткинсон.
23 октября. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/
aravir
Хозяева МЮ думали, что проблема в тренере, когда увольняли Ван Гала. Вложили кучу денег и понятно, что в этом году чемпионство не светит. Вопрос: чем голландец был хуже? Он, по крайней мере не тратил таких баснословных денег на трансферы, а лепил команду на будущее, из молодёжи. А теперь МЮ опять откатился назад.
20:02
HarryAngel
Маур сказал Антоше в ухо, что поставил на челси. p/s/ Бедный сер Алекс
19:59
Red G. Best
позор! никогда не проигрывали Челси, так позорно!
19:58