"Челси" разгромил "Манчестер Юнайтед" Моуринью

Сегодня. Лондон. "Челси" - "МЮ" - 4:0. Хозяева празднуют один из голов в ворота противника. Фото AFP

В матче 9-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле нанес крупное поражение "Манчестер Юнайтед" – 4:0. Хозяева открыли счет уже на первой минуте – отличился Педро. После этого по голу забили Гэри Кэйхилл, Эден Азар и Нголо Канте.

Отметим, что это была первая игра на "Стэмфорд Бридж" для главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью, ранее возглавлявшего "Челси", после его увольнения из лондонского клуба. Экс-защитник "Спартака" Маркос Рохо вышел на замену на 52-й минуте встречи вместо Эрика Байи.

Эта победа позволила "синим" подняться на четвертую строчку в турнирной таблице. "Юнайтед" расположился на седьмой позиции.

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9-й тур

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" – 4:0 (2:0)

Голы: Педро, 1 (1:0). Кэйхилл, 21 (2:0). Азар, 62 (3:0). Канте, 70 (4:0).

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Педро (Чалоба, 71), Мозес, Матич, Канте, Азар (Виллиан, 78), Диегу Коста (Батшуайи, 78).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Байи (Рохо, 52), Смоллинг, Блинд, Лингард (Марсьяль, 65), Эррера, Феллаини (Мата, 46), Погба, Рэшфорд, Ибрагимович.

Предупреждения: Педро, 1. Байи, 29. Давид Луиз, 41. Алонсо, 66. Погба, 75.

Судья: Аткинсон.

23 октября. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".

Трансляция матча "Челси" - "Манчестер Юнайтед"