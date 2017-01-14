"Челси" разгромил "Лестер"

"Челси" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Англии разгромил "Лестер" – 3:0. Дублем в составе лондонцев отметился защитник Маркос Алонсо, еще один гол провел нападающий Педро.

Команда Антонио Конте по-прежнему лидирует в турнирной таблице и опережает идущий вторым "Тоттенхэм" на семь очков.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

21-й тур

"Лестер" - "Челси" - 0:3 (0:1)

Голы: Алонсо, 6 (0:1). Алонсо, 51 (0:2). Педро, 71 (0:3).

"Лестер": Шмейхель, Олбрайтон (Симпсон, 77), Хут (Окадзаки, 60), Морган, Фукс, Чилвелл, Ндиди, Дринкуотер, Менди, Муса (Грэй, 71), Варди.

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес, Матич, Канте, Алонсо, Виллиан (Батшуайи, 84), Азар (Фабрегас, 79), Педро (Лофтус-Чик, 84).

Предупреждение: Фукс, 51.

Судья: Марринер.

14 января. Лестер. King Power Stadium.