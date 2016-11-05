"Челси" разгромил "Эвертон" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии

"Челси" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии крупно победил "Эвертон" – 5:0. Дублем в составе победителей отметился полузащитник Эден Азар.

Благодаря этому успеху подопечные Антонио Конте возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 25 очков. При этом по итогам тура лондонцев могут обойти "Арсенал" и "Ливерпуль".

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11-й тур

"Челси" – "Эвертон" – 5:0 (3:0)

Голы: Азар, 19 (1:0). Алонсо, 20 (2:0). Диегу Коста, 42 (3:0). Азар, 56 (4:0). Педро, 65 (5:0).

"Челси": Куртуа, Кэйхилл (Терри, 84), Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес, Матич, Канте, Алонсо, Педро (Оскар, 71), Диегу Коста, Азар (Батшуайи, 80).

"Эвертон": Стекеленбург, Коулман, Ягелка, Уильямс, Мори, Боласье (Леннон, 60), Бэрри (Дэйвис, 66), Клеверли, Баркли, Овьедо (Миральяс, 36), Лукаку.

Предупреждения: Боласье, 15. Ягелка, 30. Бэрри, 64.

Судья: Мэдли.

5 ноября. Лондон. Stamford Bridge.