"Челси" разгромил "Эвертон"

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Челси" на выезде нанес крупное поражение "Эвертону" – 3:0. По голу забили Педро, Гэри Кэйхилл и Виллиан. Лондонский клуб лидирует в турнирной таблице.

"Синие" увеличили свой отрыв от идущего вторым "Тоттенхэма" до семи очков. Правда, у "шпор" еще есть игра с "Арсеналом" в запасе. "Эвертон" занимает седьмую строчку.

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35-й тур

"Эвертон" – "Челси" – 0:3 (0:0)

Голы: Педро, 66 (0:1). Кэйхилл, 79 (0:2). Виллиан, 86 (0:3).

"Эвертон": Стекеленбург, Холгейт, Уильямс, Ягелка, Бэйнс, Валенсия (Коне, 72), Гуйе, Дэйвис, Баркли, Калверт-Льюин (Миральяс, 72), Лукаку.

"Челси": Куртуа, Давид Луиз (Аке, 82), Аспиликуэта, Кэйхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Педро (Фабрегас, 82), Диегу Коста, Азар (Виллиан, 85).

Предупреждения: Кэйхилл, 35. Калверт-Льюин, 38. Аспиликуэта, 40. Диегу Коста, 56. Валенсия, 58. Азар, 75. Гуйе, 78.

Судья: Мосс.

30 апреля. Ливерпуль. Стадион "Гудисон Парк".

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча