"Челси" разгромил "Брентфорд" в Кубке Англии

"Челси" в матче 1/16 финала Кубка Англии разгромил "Брентфорд" со счетом 4:0. Голами в составе лондонцев отметились Виллиан, Педро, Бранислав Иванович и Миши Батшуайи.

Кубок Англии

1/16 финала

"Челси" - "Брентфорд" - 4:0 (2:0)

Голы: Виллиан, 14 (1:0). Педро, 21 (2:0). Иванович, 69 (3:0). Батшуайи, 81 - с пенальти (4:0).

"Челси": Бегович, Терри, Аспиликуэта (Кенеди, 71), Зума, Аке, Фабрегас, Виллиан (Иванович, 64), Педро (Диегу Коста, 76), Чалоба, Лофтус-Чик, Батшуайи.

Предупреждение: Чалоба, 89.

Судья: Оливер.

28 января. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".

"Мидлсбро" - "Аккрингтон Стэнли" - 1:0 (0:0)

Гол: Даунинг, 69 (1:0).

"Бернли" - "Бристоль Сити" - 2:0 (1:0)

Голы: Воукс, 45 (1:0). Дефур, 68 (2:0).