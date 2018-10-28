"Челси" разгромил "Бернли", "Арсенал" сыграл вничью с "Кристал Пэлас"

"Челси" разгромил "Бернли" в матче 10-го тура чемпионата Англии (4:0). В составе "синих" голами отметились форварды Альваро Мората и Виллиан, а также хавбеки Росс Баркли и Рубен Лофтус-Чик.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
10-й тур
"Бернли" - "Челси" - 0:4 (0:1)
Голы: Мората, 22 (0:1). Баркли, 57 (0:2). Виллиан, 63 (0:3). Лофтус-Чик, 90+2 (0:4).
"Бернли": Харт, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Дефур, Корк (Уэствуд, 73), Брэйди, Хендрик (Барнс, 65), Воукс (Вуд, 59), Гвюдмундссон.
"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Баркли, Жоржинью (Фабрегас, 78), Канте, Виллиан, Педро (Лофтус-Чик, 30), Мората (Жиру, 74).
Предупреждения: Мората, 43. Тарковски, 43. Виллиан, 45. Хендрик, 48. Брэйди, 61. Гвюдмундссон, 64.
Судья: Поусон.
28 октября. Бернли. Стадион "Turf Moor".
"Арсенал" сыграл вничью с "Кристал Пэлас" (2:2). В составе "канониров" отличились хавбек Гранит Джака и нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.
"Кристал Пэлас" - "Арсенал" - 2:2 (1:0)
Голы: Миливоевич, 45+1 - с пенальти (1:0). Джака, 51 (1:1). Обамеянг, 56 (1:2). Миливоевич, 83 - с пенальти (2:2).
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур (Майер, 61), Куяте (Панчеон, 88), Миливоевич, Таунсенд, Айю (Серлот, 64), Заа.
"Арсенал": Лено, Мустафи, Бельерин (Лихтштайнер, 46), Холдинг, Езил (Уэлбек, 68), Джака, Торрейра, Гендузи, Ляказетт, Обамеянг (Рэмси, 78), Ивоби.
Предупреждения: Айю, 8. Лихтштайнер, 79. Гендузи, 90+4.
Судья: Аткинсон.
28 октября. Лондон. Стадион "Selhurst Park".