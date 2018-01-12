"Челси" расследует обвинения в расизме бывших тренеров

"Челси" расследует обвинения в расизме в адрес бывших тренеров молодежной команды Грэма Рикса и Гвена Уильямса, сообщает BBC. Три бывших игрока молодежки утверждают, что в девяностые годы специалисты оскорбляли темнокожих футболистов.

В январе 2017 года четверо болельщиков "Челси" были приговорены к условному заключению за проявления расизма после матча Лиги чемпионов-2014/15 против "ПСЖ". Фанаты лондонцев вытолкали из вагона метро темнокожего мужчину, скандируя "мы расисты, и нам нравится".