"Челси" проиграл "Вулверхэмптону"

"Челси" на выезде проиграл "Вулверхэмптону" в матче 15-го тура чемпионата Англии. "Синие" в самом начале встречи вышли вперед, но во втором тайме пропустили два гола.

"Волкам" удалось прервать безвыигрышную серию. Победный мяч забил Диогу Жота.

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15-й тур

"Вулверхэмптон Уондерерс" - "Челси" - 2:1 (0:1)

Голы: Лофтус-Чик, 18 (0:1). Хименес, 59 (1:1). Жота, 63 (2:1).

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Коади, Винагре, Жоау Моутинью, Саисс, Гиббс-Уайт (Элдер Кошта, 72), Хименес (Дендонкер, 81), Жота (Иван Кавалейру, 88).

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Фабрегас, Лофтус-Чик, Канте (Ковачич, 77), Виллиан (Педро, 65), Азар, Мората (Жиру, 65).

Предупреждения: Саисс, 37. Жоау Моутинью, 54. Коади, 61. Фабрегас, 64. Винагре, 68. Жиру, 85. Алонсо, 90+1. Кристенсен, 90+4.

Судья: Мосс.

5 декабря. Вулверхэмптон. Стадион "Молинью".