"Челси" проиграл "Арсеналу" Суперкубок Англии из-за промахов Куртуа и Мораты

"Арсенал" стал обладателем Суперкубка Англии, обыграв в серии пенальти "Челси". В основное время отличились Виктор Мозес и Сеад Колашинац, дебютировавший в составе "канониров". Решающими стал промахи с точки вратаря "синих" Тибо Куртуа и новичка команды Альваро Мораты.

"Челси" завершал встречу в меньшинстве после удаления Педро. Отметим, что серия пенальти проходила в новом формате ABBA, когда команды после первого удара бьют по два раза подряд.

"Арсенал" в 15-й раз завоевал этот трофей, сравнявшись по данному показателю с "Ливерпулем". Рекорд принадлежит "Манчестер Юнайтед", становившемуся обладателем Суперкубка 21 раз.

Суперкубок Англии

"Арсенал" – "Челси" – 1:1 (0:0). Пенальти - 4:1

Голы: Мозес, 46 (0:1). Колашинац, 82 (1:1).

Серия пенальти: Кэйхилл – 0:1. Уолкотт – 1:1. Монреаль – 2:1. Куртуа – 2:1 (мимо). Мората – 2:1 (вратарь). Окслейд-Чемберлен – 3:1. Жиру – 4:1.

"Арсенал": Чех, Холдинг, Мертесакер (Колашинац, 33), Монреаль, Бельерин, Окслейд-Чемберлен, Джака, Эль-Ненни, Ивоби (Уолкотт, 66), Уэлбек (Нелсон, 88), Ляказетт (Жиру, 66).

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо (Рюдигер, 79), Виллиан (Мусонда, 82), Батшуайи (Мората, 74), Педро.

Предупреждения: Аспиликуэта, 13. Бельерин, 15. Алонсо, 35. Виллиан, 37.

Удаление: Педро, 80.

Судья: Мэдли.

6 августа. Лондон. Стадион "Уэмбли". 83325 зрителей.

Трансляция матча "Арсенал" - "Челси"