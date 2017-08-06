"Челси" проиграл "Арсеналу" Суперкубок Англии из-за промахов Куртуа и Мораты

"Арсенал" стал обладателем Суперкубка Англии, обыграв в серии пенальти "Челси". В основное время отличились Виктор Мозес и Сеад Колашинац, дебютировавший в составе "канониров". Решающими стал промахи с точки вратаря "синих" Тибо Куртуа и новичка команды Альваро Мораты.
"Челси" завершал встречу в меньшинстве после удаления Педро. Отметим, что серия пенальти проходила в новом формате ABBA, когда команды после первого удара бьют по два раза подряд.
"Арсенал" в 15-й раз завоевал этот трофей, сравнявшись по данному показателю с "Ливерпулем". Рекорд принадлежит "Манчестер Юнайтед", становившемуся обладателем Суперкубка 21 раз.
Суперкубок Англии
"Арсенал" – "Челси" – 1:1 (0:0). Пенальти - 4:1
Голы: Мозес, 46 (0:1). Колашинац, 82 (1:1).
Серия пенальти: Кэйхилл – 0:1. Уолкотт – 1:1. Монреаль – 2:1. Куртуа – 2:1 (мимо). Мората – 2:1 (вратарь). Окслейд-Чемберлен – 3:1. Жиру – 4:1.
"Арсенал": Чех, Холдинг, Мертесакер (Колашинац, 33), Монреаль, Бельерин, Окслейд-Чемберлен, Джака, Эль-Ненни, Ивоби (Уолкотт, 66), Уэлбек (Нелсон, 88), Ляказетт (Жиру, 66).
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо (Рюдигер, 79), Виллиан (Мусонда, 82), Батшуайи (Мората, 74), Педро.
Предупреждения: Аспиликуэта, 13. Бельерин, 15. Алонсо, 35. Виллиан, 37.
Удаление: Педро, 80.
Судья: Мэдли.
6 августа. Лондон. Стадион "Уэмбли". 83325 зрителей.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/supercup/2017/playoff/
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Арсенал Л
- Ливерпуль
- Педро Родригес
- Тибо Куртуа
- Альваро Мората
- Виктор Мозес
- Сеад Колашинац
либеральный буддист
Несмотря на некоторую небрежность, игра была интенсивная и увлекательная, особенно по сравнению с "еврокубковыми" играми клубов РФПЛ. Во всяком случае первый тайм был динамичный, и в отличие от Суперкубка Германии обошелся без "выставочных" голов, которые в драматургическом контексте слабо вязались с обилием технического брака. У Арсенала было несколько моментов, реализуй он которые, получились бы зрелищные голы. И уж точно с футбольной точки зрения они гораздо лучше "расстрельных" пенальти, которые точно не заменят собой игру.
18:45 6 августа
zoostation
ArtTim Ура! Есть первый трофей! Дальше по плану взятие Премьер-лиги!-если только российской....)) ------ У Тулы нет никаких шансов выиграть ПЛ)
18:37 6 августа
ArtTim
Ура! Есть первый трофей! Дальше по плану взятие Премьер-лиги!-если только российской....))
18:28 6 августа
zoostation
Ура! Есть первый трофей! Дальше по плану взятие Премьер-лиги!
18:18 6 августа
Пёс
Чемодан. Вокзал. Турин.
18:17 6 августа