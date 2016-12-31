"Челси" продлил победную серию в матче со "Стоук Сити"

В матче 19-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле нанес поражение "Стоук Сити" – 4:2. Дублем у хозяев отметился Виллиан, еще по голу забили Гэри Кэйхилл и Диегу Коста. Для "синих" победа стала десятой подряд, они продолжают лидировать в таблице премьер-лиге.

В другом поединке "Борнмут" на выезде разгромил "Суонси" (3:0). Для "лебедей" поражение стало четвертым кряду. Валлийский клуб по-прежнему занимает последнее место.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

19-й тур

"Челси" – "Стоук Сити" – 4:2 (1:0)

Голы: Кэйхилл, 34 (1:0). Мартинс Инди, 46 (1:1). Виллиан, 57 (2:1). Крауч, 64 (2:2). Виллиан, 65 (3:2). Диегу Коста, 85 (4:2).

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес (Иванович, 82), Канте, Фабрегас (Матич, 73), Алонсо, Виллиан (Чалоба, 84), Диегу Коста, Азар.

"Стоук Сити": Грант, Джонсон, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс, Диуф, Аллен, Адам, Афеллай (Имбула, 62), Шачири (Кркич, 61), Крауч.

Предупреждения: Мозес, 24. Фабрегас, 59. Алонсо, 70. Диуф, 70. Адам, 86.

Судья: Мэдли.

31 декабря. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".

Трансляция матча "Челси" - "Суонси"

"Суонси" – "Борнмут" – 0:3 (0:2)

Голы: Афобе, 26 (0:1). Фрэйзер, 45+1 (0:2). Кинг, 88 (0:3).

"Суонси": Фабяньски, Нотон, Амат, Тэйлор, Моусон, Фер (Барроу, 38), Дайер, Сигурдссон, Ки Сон Ен, Бриттон (Корк, 66), Льоренте (Макберни, 57).

"Борнмут": Боруц, Аке, Дэниэлс, Кук, Фрэнсис, Уилшир, Станислас (Смит, 73), Сермен (Гослинг, 89), Фрэйзер (Кинг, 73), Артер, Афобе.

Предупреждения: Ки Сон Ен, 1. Амат, 34.

Судья: Френд.

31 декабря. Суонси. Стадион "Либерти".