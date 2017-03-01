"Челси" продлил контракт с Мозесом до 2021 года

"Челси" на своем сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Виктором Мозесом. Новое соглашение с игроком рассчитано до 2021 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 28 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

– Я очень волнуюсь, – цитирует сайт "Челси" Мозеса. – Я рад, что остаюсь в команде на еще несколько лет. Пришло время, чтобы сосредоточиться на команде, продолжать упорно трудиться. Мы должны выиграть чемпионат в этом сезоне. Мы выдали отличный сезон, и я наслаждаюсь футболом. У нас есть хороший тренер, который придает нам уверенности в своих силах.