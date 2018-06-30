"Челси" продаст Куртуа за 50 миллионов фунтов?

Руководство "Челси" готово продать основного вратаря команды Тибо Куртуа в летнее трансферное окно, утверждает Telegraph. По информации источника, лондонцы могут расстаться с 26-летним бельгийцем за 50 миллионов фунтов.

Такое решение объясняется тем, что клубу и игроку не удалось договориться о подписании нового соглашения до чемпионата мира. Действующий контракт Куртуа истекает летом 2019 года. Таким образом, "синие" готовы пойти на незначительное снижение трансферной стоимости вратаря, но не отпускать его по истечении нового сезона бесплатно.

Напомним, Куртуа перешел в "Челси" в 2011 году, но тогда же был отдан в аренду в "Атлетико". В 2014 году он вернулся в английский клуб и стал основным голкипером лондонцев. За это время вратарь дважды выиграл чемпионат Англии, а также по разу стал обладателем Кубка Англии и Кубка лиги.