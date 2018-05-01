"Челси" продаст Дринкуотера и купит Марсьяля?

Telegraph опубликовал планы "Челси" на летнее трансферное окно. По данным издания клуб намерен расстаться с Мишелем Батшуайи (50 миллионов фунтов стрелингов), Даниелем Дринкуотером (30 млн) и Куртом Зума (20 млн), Кенеди (20 млн). На первых двух уже нашлись покупатели – дортмундская "Боруссия" и "Вест Хэм".

Также лондонцы хотят сохранить Эдена Азара и купить у "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля за 44 миллиона фунтов.

Отмечается, что "Челси" нужно сэкономить около 50 миллионов фунтов, чтобы покрыть дефицит бюджета и выплатить дивиденды своим акционерам.