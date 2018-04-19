"Челси" прервал 5-матчевую победную серию "Бернли"

В перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии "Челси" обыграл на выезде "Бернли" со счетом 2:1. В составе лононцев отличился полузащитник Виктор Мозес. У хозяев - нападающий Эшли Барнс, а также гол в свои ворота забил защитник Кевин Лонг.

Отметим, что на этой игре прервалась 5-матчевая победная серия "Бернли".

В паралелльной встрече уже 35-го тура премьер-лиги "Лестер" сыграл вничью с "Саутгемптоном" (0:0).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

35-й тур

"Лестер" - "Саутгемптон" - 0:0

"Лестер": Хамер, Драгович, Магуайр, Чилвелл, Адриэн Силва (Барнс, 90+1), Олбрайтон, Ндиди, Варди, Махрез, Ихеаначо (Диабате, 76), Грэй (Чудхури, 90+1).

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Худт, Беднарек, Ромеу, Уорд-Проуз (Дэйвис, 58), Хейбьерг (Редмонд, 88), Лонг (Остин, 73), Тадич.

Судья: Ист.

19 апреля. Лестер. Стадион King Power Stadium.



31-й тур

"Бернли" - "Челси" - 1:2 (0:1)

Голы: Лонг, 20 - в свои ворота (0:1). Барнс, 64 (1:1). Мозес, 69 (1:2).

"Бернли": Поуп, Уорд, Лонг, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Леннон (Уэллс, 87), Вуд (Воукс, 72), Гвюдмундссон, Барнс.

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Аспиликуэта, Рюдигер, Эмерсон (Дзаппакоста, 84), Мозес, Бакайоко, Канте, Педро, Жиру, Мората (Азар, 71).

Предупреждение: Тарковски, 28.

Судья: Мэдли.

19 апреля. Бернли. Стадион Turf Moor.

Турнирная таблица чемпионата Англии