17:21 | Футбол — Англия

"Челси" представит Сарри и Жоржинью в ближайшие часы


Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Твиттере сообщил, что в ближайшие часы "Челси" объявит о назначении на пост главного тренера команды Маурицио Сарри и покупке полузащитника "Наполи" Жоржинью.

Ранее ряд СМИ сообщили, что лондонский клуб отправил в отставку наставника Антонио Конте. Официально об этом "Челси" пока не объявил.

Сарри покинул "Наполи" в конце мая. 26-летний Жоржинью в прошлом сезоне провел 39 матчей за неаполитанский клуб, забил 4 мяча и отдал столько же голевых передачах. 

 

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