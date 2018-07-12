"Челси" представит Сарри и Жоржинью в ближайшие часы

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Твиттере сообщил, что в ближайшие часы "Челси" объявит о назначении на пост главного тренера команды Маурицио Сарри и покупке полузащитника "Наполи" Жоржинью.



Ранее ряд СМИ сообщили, что лондонский клуб отправил в отставку наставника Антонио Конте. Официально об этом "Челси" пока не объявил.



Сарри покинул "Наполи" в конце мая. 26-летний Жоржинью в прошлом сезоне провел 39 матчей за неаполитанский клуб, забил 4 мяча и отдал столько же голевых передачах.

Jorginho is going to sign with Chelsea, confirmed! And Sarri will be the new manager on next hours 🔵✔️ #CFC #Chelsea #transfers – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 12 июля 2018 г.