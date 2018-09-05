"Челси" представил третий комплект формы на сезон-2018/19

"Челси" в Твиттере опубликовал фотографии третьего комплекта формы на текущий сезон. Экипировка выполнена в голубом цвете с использованием элементов лазурно-бирюзового оттенка.
Основной комплект формы лондонцев выполнен в традиционном для клуба синем цвете, гостевой - в желтом.
Style meets technology. Introducing our 2018/19 @nikefootball third kit, featuring NikeConnect!⚡️– Chelsea FC (@ChelseaFC) 5 сентября 2018 г.
Shop now: https://t.co/kqmJ28W1Z5
*NikeConnect available in selected countries only. pic.twitter.com/3roSSupg7m