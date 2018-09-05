"Челси" представил третий комплект формы на сезон-2018/19

"Челси" в Твиттере опубликовал фотографии третьего комплекта формы на текущий сезон. Экипировка выполнена в голубом цвете с использованием элементов лазурно-бирюзового оттенка.

Основной комплект формы лондонцев выполнен в традиционном для клуба синем цвете, гостевой - в желтом.