11:14 | Футбол — Англия

"Челси" представил третий комплект формы на сезон-2018/19


"Челси" в Твиттере опубликовал фотографии третьего комплекта формы на текущий сезон. Экипировка выполнена в голубом цвете с использованием элементов лазурно-бирюзового оттенка.

Основной комплект формы лондонцев выполнен в традиционном для клуба синем цвете, гостевой - в желтом.

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