16:39 | ФУТБОЛ — Англия

"Челси" предложит Мозесу новый контракт

0
0
0

Руководство "Челси" собирается предложить полузащитнику Виктору Мозесу новый контракт на улучшенных условиях, утверждает Sky Sports. По информации источника, такое решение было принято в связи с интересом к 25-летнему нигерийцу со стороны "Барселоны". При этом отмечается, что Мозес стал одним из ключевых игроков команды при новом главном тренере Антонио Конте. Нынешнее соглашение хавбека с "Челси" рассчитано до лета 2019 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Мозес провел 12 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ