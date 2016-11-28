"Челси" предложит Мозесу новый контракт

Руководство "Челси" собирается предложить полузащитнику Виктору Мозесу новый контракт на улучшенных условиях, утверждает Sky Sports. По информации источника, такое решение было принято в связи с интересом к 25-летнему нигерийцу со стороны "Барселоны". При этом отмечается, что Мозес стал одним из ключевых игроков команды при новом главном тренере Антонио Конте. Нынешнее соглашение хавбека с "Челси" рассчитано до лета 2019 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Мозес провел 12 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.