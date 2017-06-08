"Челси" позволит Батшуайи уйти, только когда купит нападающего

"Челси" не позволит нападающему Миши Батшуайи уйти из клуба до тех пор, пока не подпишет нового нападающего, утверждает Daily Mirror. 23-летний бельгиец хочет сменить команду, чтобы получать больше игрового времени.

Ранее в СМИ появилась информация, что "синие" продадут игрока сборной Бельгии, чтобы купить у "Эвертона" его соотечественника Ромелу Лукаку.

В прошлом сезоне Батшуайи сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 3 голевые передачи.

"Челси" продаст Батшуайи летом, чтобы купить Лукаку