"Челси" потратит 200 миллионов фунтов на покупку пяти игроков из АПЛ?

Главный тренер "Челси" Антонио Конте до закрытия трансферного окна рассчитывает усилить состав команды пятью игроками из клубов премьер-лиги, утверждает Express. По информации источника, на покупку новых игроков итальянский специалист планирует потратить 200 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что в список целей Конте входят полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен, хавбек "Лестера" Дэнни Дринкуотер, а также три защитника "Саутгемптона" - Виргил ван Дейк, Седрик Суариш и Райан Бертранд.

Напомним, летом состав "Челси" пополнили вратарь Вилли Кабальеро, защитник Антонио Рюдигер, полузащитник Темуе Бакайоко и нападающий Альваро Мората. Лондонцы продали голкипера Асмира Беговича, игрока обороны Натана Аке, хавбека Неманью Матича и форварда Хуана Куадрадо.