13:58 | ФУТБОЛ — Англия

"Челси" поспорит с "Реалом" за Агуэро

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"Челси" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, сообщает Sunday People. Руководство лондонского клуба рассчитывает подписать 28-летнего аргентинца в летнее трансферное окно. В услугах форварда лично заинтересован главный тренер "синих" Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что наставник "Сити" Хосеп Гвардьола готов отпустить игрока по окончании сезона. Также интерес к Агуэро проявляет "Реал". Мадридский клуб готов предложить за форварда 75 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне Серхио Агуэро провел в составе "Манчестер Сити" 25 матчей, забил 18 мячей и отдал одну голевую передачу.

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Материалы REN-TV

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