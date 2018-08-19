"Челси" после победы над "Арсеналом" покрасил символы Лондона в синий

"Челси" в Инстаграме опубликовал фотографию, посвященную победе над "Арсеналом" (3:2) во 2-м туре чемпионата Англии. Снимок, на котором изображены традиционные символы Лондона, телефонная будка и двухэтажный автобус, покрашены из красного цвета в синий. Также кадр был украшен надписью "Лондон синий!"

Напомним, после двух туров "Челси" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 6 очков. "Арсенал" с 0 очков располагается на 17-й строчке. "Синие" в следующем туре на выезде сыграют с "Ньюкаслом", а "канониры" дома примут "Вест Хэм".

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