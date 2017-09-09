"Челси" попросил фанатов перестать петь антисемитскую песню о Морате

Пресс-секретарь "Челси" Стив Аткинс призвал фанатов перестать петь оскорбительную песню о нападающем клуба Альваро Морате, сообщает AP. В ней, в частности, есть строки, что футболист "не любит евреев".

Данной песней, фанаты "синих", вероятно, пытаются задеть "Тоттенхэм", который называют "еврейским клубом" из-за того, что за него традиционно болело много евреев. Кроме того, крупнейшая фанатская группировка "шпор" называется "Yid army" ("армия жидов").