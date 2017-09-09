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23:11 | Футбол — Англия

"Челси" попросил фанатов перестать петь антисемитскую песню о Морате

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Пресс-секретарь "Челси" Стив Аткинс призвал фанатов перестать петь оскорбительную песню о нападающем клуба Альваро Морате, сообщает AP. В ней, в частности, есть строки, что футболист "не любит евреев". 

Данной песней, фанаты "синих", вероятно, пытаются задеть "Тоттенхэм", который называют "еврейским клубом" из-за того, что за него традиционно болело много евреев. Кроме того, крупнейшая фанатская группировка "шпор" называется "Yid army" ("армия жидов"). 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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achuburov

окей. чем эта песня оскорбительна для Мораты?

23:56