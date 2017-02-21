15:34 | ФУТБОЛ — Англия

"Челси" помогает Слуцкому найти работу в Англии

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Руководство "Челси" активно ищет работу для бывшего наставника ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, сообщает Daily Mail. Российский специалист посетил несколько матчей чемпионата и Кубка Англии, в частности, в январе Слуцкий был на игре 21-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Челси", а после посетил встречу "Челси" и "Арсенала" в 24-м туре премьер-лиги.

Как отмечает издание, информация о том, что Слуцкий может стать аналитиком в "Челси", не соответствует действительности. В данный момент экс-армеец посещает игры с целью изучения английского футбола, а "Челси" постарается найти специалисту пост в местном клубе.

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