"Челси" подтвердил отставку технического директора

"Челси" на своем официальном сайте сообщил об отставке технического директора клуба Майкла Эменало. Специалист работал в клубе 10 лет.

- Это очень тяжелое решение для меня, но я думаю, что оно пойдет на пользу мне, моей семье и клубу, - сказал Эменало. - У меня была возможность 10 лет работать с талантливыми людьми. Я ухожу с гордостью по этому поводу. Желаю успехов "Челси", с нетерпением буду ждать новых побед команды.

По данным СМИ, причиной ухода Эменало стали разногласия с главным тренером команды Антонио Конте по вопросу трансферов. Ожидается, что он продолжит карьеру в "Монако".