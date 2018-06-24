"Челси" поборется с "Реалом" за Алиссона

Голкипер "Ромы" Алиссон привлек внимание "Челси", сообщают итальянские СМИ. На игрока также претендует "Реал".

Как информирует La Gazzetta dello Sport, ради перехода бразильца "Челси" готов продать в "Реал" своего голкипера Тибо Куртуа. Сейчас вратарь находится в расположении сборной Бразилии на ЧМ-2018.

25-летний футболист в прошлом сезоне провел 49 матчей за "Рому", пропустил 47 мячей и 22 раза отыграл "на ноль".