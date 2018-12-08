"Челси" победил "Манчестер Сити" благодаря голам Канте и Луиза

"Челси" обыграл "Манчестер Сити" в матче 16-го тура чемпионата Англии (2:0). Голами отметились хавбек Н'Голо Канте и защитник Давид Луиз.

"Челси" набрал 34 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Манчестер Сити" с 41 баллом занимает вторую строчку, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на одно очко.

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16-й тур

"Челси" - "Манчестер Сити" - 2:0 (1:0)

Голы: Канте, 45 (1:0). Давид Луиз, 78 (2:0).

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер, Алонсо, Жоржинью, Ковачич (Баркли, 65), Канте, Педро, Азар (Жиру, 90), Виллиан (Лофтус-Чик, 75).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Делф, Бернарду Силва, Фернандинью, Сильва (Гюндоган, 68), Махрез (Фоден, 84), Стерлинг, Сане (Габриэл Жезус, 53).

Предупреждения: Жоржинью, 63. Педро, 80.

Судья: Оливер.

08 декабря. Лондон. Стадион "Stamford Bridge".

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