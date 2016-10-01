"Челси" победил "Халл Сити"

В матче 7-го тура премьер-лиги "Челси" на выезде нанес поражение "Халл Сити" – 2:0. По голу забили Виллиан и Диегу Коста. Синие прервали безвыигрышную серию в чемпионате, состоявшую из трех игр. Этот успех позволил им временно подняться на шестую строчку, обойдя "Манчестер Юнайтед", у которого еще есть игра в запасе. "Халл" занимает 15-ю позицию.

В другом поединке "Вест Хэм" сыграл вничью с "Мидлсбро" (1:1), набрав первое очко в последних пяти турах. Также не сумели выявить победителя "Сандерленд" с "Вест Бромвичем" (1:1) и "Уотфорд", встречавшийся с "Борнмутом" (2:2).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

7-й тур

"Халл Сити" – "Челси" – 0:2 (0:0)

Голы: Виллиан, 61 (0:1). Диегу Коста, 67 (0:2).

"Халл Сити": Маршалл, Мейлер, Дэйвис, Ливермор, Робертсон, Снодграсс, Клукас (Хаддлстоун, 81), Хенриксен (Эрнандес, 72), Мэйсон, Диоманде (Мэлони, 63), Мбокани.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Давид Луиз, Алонсо, Мозес (Педро, 85), Канте, Матич, Виллиан (Чалоба, 89), Азар (Оскар, 81), Диегу Коста.

Предупреждения: Мозес, 35. Матич, 41. Ливермор, 42. Робертсон, 79.

Судья: Тэйлор.

1 октября. Халл. Стадион KCOM Stadium.

Трансляция матча "Халл" - "Челси"

"Вест Хэм" – "Мидлсбро" – 1:1 (0:0)

Голы: Стуани, 51 (0:1). Пайет, 57 (1:1).

"Уотфорд" – "Борнмут" – 2:2 (0:1)

Голы: Уилсон, 31 (0:1). Дини, 50 (1:1). Кинг, 62 (1:2). Саксесс, 65 (2:2).

"Сандерленд" – "Вест Бромвич" – 1:1 (0:1)

Голы: Шадли, 35 (0:1). ван Анхолт, 83 (1:1).