"Челси" победил "Брайтон", "Уотфорд" обыграл "Лестер"

"Челси" обыграл "Брайтон" в матче 20-го тура чемпионата Англии. Лондонцы занимают третье место, отставая от идущего вторым "Манчестер Юнайтед" на 1 очко.

В другой встрече "Уотфорд" победил "Лестер" - 2:1.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

20-й тур

"Челси" - "Брайтон" - 2:0 (0:0)

Голы: Мората, 46 (1:0). Алонсо, 60 (2:0).

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Фабрегас, Мозес, Бакайоко, Канте (Дринкуотер, 85), Азар (Виллиан, 73), Мората (Батшуайи, 82).

"Брайтон & Хоув": Райан, Зуттнер, Даффи, Скелотто, Данк, Каяль (Гросс, 74), Преппер, Стивенс, Марч (Кноккарт, 82), Хемед (Маррей, 80), Искиэрдо.

Предупреждение: Стивенс, 57.

Судья: Дин.

"Уотфорд" - "Лестер" - 2:1 (1:1)

Голы: Махрез, 37 (0:1). Ваге, 45 (1:1). Шмайхель, 65 - в свои ворота (2:1).

"Уотфорд": Гомес, Янмат, Зегелар, Кабаселе, Ваге, Уотсон (Предль, 87), Клеверли, Перейра (Окака Чука, 44), Дукуре, Каррильо (Синклэйр, 90), Ришарлисон.

"Лестер": Шмайхель, Драгович (Д.Грэй, 73), Морган, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон, Кинг (Ульоа, 85), Ндиди, Окадзаки (Слимани, 74), Варди, Махрез.

Предупреждения: Магуайр, 4. Уотсон, 8. Кабаселе, 12. Драгович, 30. Кинг, 82. Зегелар, 88.

Судья: Кавана.

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