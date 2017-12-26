"Челси" победил "Брайтон", "Уотфорд" обыграл "Лестер"

"Челси" обыграл "Брайтон" в матче 20-го тура чемпионата Англии. Лондонцы занимают третье место, отставая от идущего вторым "Манчестер Юнайтед" на 1 очко.
В другой встрече "Уотфорд" победил "Лестер" - 2:1.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
20-й тур
"Челси" - "Брайтон" - 2:0 (0:0)
Голы: Мората, 46 (1:0). Алонсо, 60 (2:0).
"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Фабрегас, Мозес, Бакайоко, Канте (Дринкуотер, 85), Азар (Виллиан, 73), Мората (Батшуайи, 82).
"Брайтон & Хоув": Райан, Зуттнер, Даффи, Скелотто, Данк, Каяль (Гросс, 74), Преппер, Стивенс, Марч (Кноккарт, 82), Хемед (Маррей, 80), Искиэрдо.
Предупреждение: Стивенс, 57.
Судья: Дин.
"Уотфорд" - "Лестер" - 2:1 (1:1)
Голы: Махрез, 37 (0:1). Ваге, 45 (1:1). Шмайхель, 65 - в свои ворота (2:1).
"Уотфорд": Гомес, Янмат, Зегелар, Кабаселе, Ваге, Уотсон (Предль, 87), Клеверли, Перейра (Окака Чука, 44), Дукуре, Каррильо (Синклэйр, 90), Ришарлисон.
"Лестер": Шмайхель, Драгович (Д.Грэй, 73), Морган, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон, Кинг (Ульоа, 85), Ндиди, Окадзаки (Слимани, 74), Варди, Махрез.
Предупреждения: Магуайр, 4. Уотсон, 8. Кабаселе, 12. Драгович, 30. Кинг, 82. Зегелар, 88.
Судья: Кавана.
Коэффициенты Winline на этот и другие матчи английской премьер-лиги здесь.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/