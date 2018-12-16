"Челси" победил "Брайтон" и остался на четвертом месте

"Челси" обыграл "Брайтон" в матче 17-го тура чемпионата Англии (2:1). Голами в составе "синих" отметились нападающие Педро и Эден Азар.

"Челси" набрал 37 очков и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице. "Брайтон" с 21 баллами располагается на 13-й строчке.

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17-й тур

"Брайтон & Хоув" - "Челси" - 1:2 (0:2)

Голы: Педро, 17 (0:1). Азар, 33 (0:2). Марч, 66 (1:2).

"Брайтон & Хоув": Райан, Балогун, Монтойя, Данк, Бернарду, Гросс (Биссума, 81), Преппер, Стивенс, Марч, Кноккарт (Локадиа, 83), Маррей (Андоне, 60).

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Ковачич (Баркли, 75), Жоржинью, Канте, Виллиан, Азар (Жиру, 83), Педро (Лофтус-Чик, 66).

Предупреждения: Данк, 55. Андоне, 69. Алонсо, 87. Аррисабалага, 90.

Судья: Аттуэлл.

16 декабря. Брайтон. Стадион "Falmer Stadium".

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