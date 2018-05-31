"Челси" передумал строить новый стадион

"Челси" объявил о том, что приостанавливает работы по проектированию нового стадиона, сообщается в Твиттере клуба. Новую арену, которая вместила бы 60 тысяч человек, планировали построить на месте работающего "Стэмфорд Бридж", где могут посмотреть футбол лишь 41 тысяча болельщиков.

Как сообщается в заявлении, все проектные работы заморожены и на данный момент это решение пересматриваться не будет. Причиной остановки работ стал "неблагоприятный инвестиционный климат".

Отметим, что действующий стадион "синих" был открыт в 1877 году и с тех пор несколько раз перестраивался. Новая арена должна была стать самой дорогой в Европе и обойтись в сумму более миллиарда долларов.