"Челси" передумал строить новый стадион

"Челси" объявил о том, что приостанавливает работы по проектированию нового стадиона, сообщается в Твиттере клуба. Новую арену, которая вместила бы 60 тысяч человек, планировали построить на месте работающего "Стэмфорд Бридж", где могут посмотреть футбол лишь 41 тысяча болельщиков.
Как сообщается в заявлении, все проектные работы заморожены и на данный момент это решение пересматриваться не будет. Причиной остановки работ стал "неблагоприятный инвестиционный климат".
Отметим, что действующий стадион "синих" был открыт в 1877 году и с тех пор несколько раз перестраивался. Новая арена должна была стать самой дорогой в Европе и обойтись в сумму более миллиарда долларов.
Chelsea Football Club announces today that it has put its new stadium project on hold...– Chelsea FC (@ChelseaFC) 31 мая 2018 г.
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баламошка
Пральна, неча Ромку обижать)
16:56
Volchenkov
Когда у твоего владельца есть такие трудности, неопределённость с тренером, непопадание в Лигу чемпионов - какие ещё стадионы...
16:22