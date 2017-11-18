"Челси" отправил скаутов на матч "Интер" - "Аталанта"

"Челси" отправил скаутов в Италию на матч 13-го тура серии А между "Интером" и "Аталантой". Как утверждает FCInterNews.it, представители английского клуба будут наблюдать за игрой полузащитника черно-синих Антонио Кандревы и защитника Милана Шкриньяра. Игра пройдет завтра на стадионе "Джузеппе Меацца".

Примечателен тот факт, что оба футболиста перебрался в миланский клуб прошлым летом. На счету 30-летнего Кандревы в этом сезоне 12 матчей и 4 голевые передачи, а на счету 22-летнего Шкриньяра – 12 игр и 2 гола.