"Челси" отозвал из аренды Аке

"Борнмут" объявил о возвращении в "Челси" защитника Натана Аке. Как сообщает пресс-служба клуба, "синие" отозвали из аренды 21-летнего голландца, который сыграл в текущем сезоне в 12 матчах и забил 3 гола. Футболист немедленно вернется в "Челси", что подтвердил и официальный сайт клуба. О подробностях данного решения ничего не сообщается. "Борнмут" пожелал Аке успешного продолжения карьеры.
@NathanAke has been recalled by @ChelseaFC and will return with immediate effect.– AFC Bournemouth (@afcbournemouth) 8 января 2017 г.
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