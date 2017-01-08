15:58 | ФУТБОЛ — Англия

"Челси" отозвал из аренды Аке

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"Борнмут" объявил о возвращении в "Челси" защитника Натана Аке. Как сообщает пресс-служба клуба, "синие" отозвали из аренды 21-летнего голландца, который сыграл в текущем сезоне в 12 матчах и забил 3 гола. Футболист немедленно вернется в "Челси", что подтвердил и официальный сайт клуба. О подробностях данного решения ничего не сообщается. "Борнмут" пожелал Аке успешного продолжения карьеры.

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