"Челси" отменил чемпионский парад из-за теракта в Манчестере

"Челси" на своем официальном сайте объявил об отмене чемпионского парада в Лондоне. Такое решение клуб принял в связи с терактом, который произошел в Манчестере в понедельник во время концерта на "Манчестер Арене".

Клуб посоветовался с полицией, и было решено не подвергать риску болельщиков, которые придут на парад. "Челси" сделает пожертвование в фонд помощи жертвам теракта.

Ранее сообщалось, что в результате теракта в Манчестере погибли 22 человека, еще около 120 получили ранения. По итогам чемпионата Англии "Челси" стал чемпионом, одержав 30 побед в 38 матчах и опередив ближайшего преследователя на 7 очков.