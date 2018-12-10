"Челси" ограничил доступ к своим страницам в социальных сетях четырем болельщикам, оскорблявшим Стерлинга

"Челси" приоставил доступ к своим соц. сетям четырем болельщикам, которые допустили расистские оскорбления в адрес полузащитника "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга во время недавнего очного поединка этих команд.

"Мы продолжаем собственное расследование этого инцидента. Мы поддерживаем расследование полиции и снабжаем ее всей информацией, которой обладаем.

Футбольный клуб "Челси" находит отвратительной любую форму дискриминации и, в случае, если кто-либо из болельщиков будет в ней замечен, мы применим к этим людям санкции, в том числе и запрет на посещение матчей. Также мы будем поддерживать криминальные расследования против них", - говорится в официальном заявлении клуба.

Во время субботнего матча "Челси" - "Манчестер Сити" (2:0) фанаты хозяев допустили в адрес полузащитника "горожан" Рахима Стерлинга расистские оскорбления. Сам Стерлинг после этого эпизода призвал общественность уважать в равной степени всех игроков, вне зависимости от их цвета кожи.

Рахим Стерлинг - СМИ: "Подумайте об игроках, и дайте всем равные шансы!"