16:50 | ФУТБОЛ — Англия

"Челси" одержал девятую победу подряд в чемпионате Англии

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"Челси" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Англии обыграл "Вест Бромвич" (1:0). Автором забитого мяча на 76-й минуте встречи стал нападающий "синих" Диегу Коста, поразивший дальний угол ворот Бена Фостера.

Для команды Антонио Конте, которая продолжает сохранять лидерство в турнирной таблице премьер-лиги (37 очков), эта победа стала девятой подряд в чемпионате Англии. Ближайшим преследователем "Челси" является "Арсенал", который после 15 матчей имеет в активе 34 очка.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

15-й тур

"Челси" - "Вест Бромвич" - 1:0 (0:0)

Гол: Диегу Коста, 76.

"Челси": Куртуа, Мозес (Фабрегас, 74), Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Педро (Виллиан, 63), Матич, Канте, Азар (Иванович, 79), Диегу Коста.

"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Маколи, Эванс, Ньом, Брант (Робсон-Кану, 84), Флетчер, Якоб, Моррисон (Шадли, 78), Филлипс (Макклин, 78), Рондон.

Предупреждения: Брант, 19. Маколи, 29. Канте, 48. Доусон, 51. Якоб, 56.

Судья: Дин.

11 декабря. Лондон. Стадион Stamford Bridge.

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/

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